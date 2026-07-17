Il traghetto Gnv Excelsior, previsto per le 19 di giovedì 16 luglio, è partito alle 1:50 di venerdì 17 luglio, con un ritardo di circa sette ore. La nave si trovava in attesa agli ormeggi di Genova, causando disagi a centinaia di passeggeri che avevano programmato il viaggio.

Doveva partire alle 19 di ieri, invece ha lasciato gli ormeggi poco prima delle due della scorsa notte. Disagi nella serata di giovedì 16 luglio per i passeggeri del traghetto Gnv Excelsior, sulla tratta Genova – Porto Torres. Ore di attesa sui piazzali, con orari di partenza rinviati di ora in ora e condizioni di stress, dovuti soprattutto al caldo e all’assenza di servizi, che hanno portato alcuni viaggiatori a richiedere l’intervento della polizia. Sul posto è arrivata, nel momento in cui in molti stavano perdendo la pazienza, la guardia costiera. Prima di partire, a notte inoltrata – l’arrivo in Sardegna è previsto per le 11.30 – i tecnici della nave hanno dovuto risolvere alcuni problemi tecnici in sala macchine. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Genova, il traghetto per Porto Torres parte con sette ore di ritardo, disagi nella notte per centinaia di passeggeri

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Porto Torres, il traghetto della Tirrenia rompe gli ormeggi - 12 febbraio 2026

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