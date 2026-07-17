Gaza monsignor Shomali | la popolazione vive in estrema precarietà

Il cessate il fuoco entrato in vigore a Gaza il 10 ottobre 2025 non ha interrotto le operazioni militari, con raid israeliani che sono continuati per i successivi nove mesi. La popolazione locale vive in condizioni di estrema precarietà, secondo quanto riferito da un monsignore. La situazione rimane instabile, con continui bombardamenti che hanno aggravato la crisi umanitaria nella regione.

Jean Charles Putzolu – Città del Vaticano Il cessate il fuoco entrato in vigore a Gaza il 10 ottobre 2025 non ha mai fermato realmente la guerra, perché negli ultimi nove mesi i raid israeliani sono proseguiti su tutta la Striscia. In questo periodo, lontano dalle prime pagine dei giornali e dagli schermi televisivi, il dramma di Gaza è rimasto immutato. Secondo il ministero della Salute di Gaza, nei nove mesi di tregua sono state uccise più di 1.000 persone, tra cui 265 bambini, mentre 3.400 sono rimaste ferite. Questi dati sono considerati attendibili dalle Nazioni Unite, che li hanno ripresi in un rapporto pubblicato all'inizio di luglio. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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