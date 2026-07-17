Il prezzo tutelato del gas naturale fissato da ARERA per giugno 2026 è salito leggermente a 0,50 euro per metro cubo. Nel frattempo, il PSV, il prezzo di riferimento europeo, è diminuito. Questi dati influenzano direttamente le bollette di famiglie e imprese, considerando che il costo del gas rappresenta una voce significativa della spesa energetica.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti per la spesa energetica delle famiglie italiane. Con l’aggiornamento mensile di ARERA e le oscillazioni del mercato all’ingrosso (PSV), conoscere il valore attuale di un metro cubo di gas è fondamentale per stimare la propria bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 17 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo importo vanno aggiunti i costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è determinato dalle singole società di vendita, con offerte che possono essere fisse o indicizzate al mercato all’ingrosso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas: PSV in calo, prezzo tutelato ARERA in lieve rialzo a 0,50 €/Smc a giugno 2026

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