garlasco i dubbi del criminologo marco strano sulla camminata di alberto stasi descritta nella perizia testi

Notizia in breve

Un criminologo ha sollevato dubbi sulla perizia del 2014 che ha contribuito a condannare Alberto Stasi per il delitto di Garlasco. Secondo la consulenza firmata dall’esperto Roberto Testi, incaricato dalla Corte d’Assise d’Appello, sarebbe stato ignorato un elemento chiave riguardante la camminata dell’imputato. La perizia, che aveva rafforzato le prove contro Stasi, potrebbe aver trascurato dettagli importanti che avrebbero potuto influenzare l’analisi. Nessuna modifica alla condanna è stata ancora annunciata.