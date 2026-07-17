Garlasco i dubbi del criminologo Marco Strano sulla camminata di Alberto Stasi descritta nella perizia Testi
Un criminologo ha sollevato dubbi sulla perizia del 2014 che ha contribuito a condannare Alberto Stasi per il delitto di Garlasco. Secondo la consulenza firmata dall’esperto Roberto Testi, incaricato dalla Corte d’Assise d’Appello, sarebbe stato ignorato un elemento chiave riguardante la camminata dell’imputato. La perizia, che aveva rafforzato le prove contro Stasi, potrebbe aver trascurato dettagli importanti che avrebbero potuto influenzare l’analisi. Nessuna modifica alla condanna è stata ancora annunciata.
Nella consulenza firmata dal perito Roberto Testi nel 2014, su incarico della Corte d’Assise d’Appello, che si unì agli elementi che incastrarono Alberto Stasi sulla scena del delitto di Garlasco, sarebbe stato tralasciato un elemento fondamentale. Lo sottolinea il criminologo Marco Strano in un’intervista rilasciata per Zona Bianca. Ciò che non è stato preso in considerazione, secondo Strano, è “la naturale, in parte conscia e in parte inconscia, attitudine ad evitare alcune cose che danno ribrezzo, danno orrore”. Garlasco, l'errore nella perizia Testi secondo Marco Strano Gli altri errori nella perizia sulla camminata Alcune perizie... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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