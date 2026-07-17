Gaetano il trippaio di Firenze vegano | Non voglio distruggere la tradizione ma reinventarla
Gaetano Cerasuolo, detto Tano, ha aperto a Firenze la prima tripperia vegana. La sua decisione nasce dal desiderio di non distruggere la tradizione, ma di reinventarla. Ha smesso di mangiare carne anni fa, perché ha iniziato a provare la sofferenza degli animali. Ora propone piatti di alta cucina vegetale, sostituendo la tradizione della trippa con alternative a base di ingredienti vegetali, in un locale dedicato esclusivamente a questa proposta.
«La sofferenza dell’animale la cominciavo a provare su di me. Per questo ho smesso da anni di mangiare carne». E forse anche per questo Gaetano Cerasuolo, detto Tano, chef di alta cucina vegetale, ha coronato il suo sogno, aprire la prima e unica tripperia vegana di Firenze. Panini con trippa, lampredotto. E poi francesine. Ma tutto rigorosamente vegano. Qualcuno, soprattutto nella città della bistecca, potrebbe storcere il naso. «Ma basta dare un morso ai miei panini e cambierete idea». Il senso è chiaro: il panino col lampredotto può essere anche vegano, ovviamente senza lampredotto ma con verdure, salse, funghi. La tripperia vegana, scherzo del destino, sorge a pochissimi metri dalla casa natale di Tiziano Terzani, che negli ultimi anni della sua vita aveva smesso di mangiare carne. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it
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