Futuro Lucca può cambiare tutto | Allegri ha preso una decisione netta

Lorenzo Lucca rimarrà al Napoli durante il ritiro di Dimaro, nonostante le offerte da un club turco nelle scorse settimane. La società azzurra ha deciso di trattenerlo, rifiutando la cessione. La decisione arriva in un momento di possibile cambiamento per il futuro del club, ma al momento l’attaccante resterà con la squadra durante la preparazione estiva. La scelta di non cederlo è stata comunicata ufficialmente.

Lorenzo Lucca rimane al Napoli per il ritiro di Dimaro: secondo Il Mattino, l’attaccante era stato cercato dal club turco nelle scorse settimane, ma la società azzurra ha scelto di trattenerlo. La strategia è quella di affidargli una seconda chance sotto la nuova gestione tecnica, evitando così ulteriori investimenti nel reparto offensivo durante questa sessione estiva di calciomercato. Lucca a Dimaro: Allegri decide il suo futuro. Il centravanti è già con il gruppo durante il ritiro estivo. Avrà l’occasione concreta di convincere il nuovo allenatore a dargli fiducia. Allegri valuterà le sue condizioni atletiche e il suo rendimento negli allenamenti per decidere se può rappresentare una soluzione affidabile per la stagione 2026-2027. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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