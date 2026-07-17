Prima delle luci, degli attori e della macchina da presa, c’è sempre una pagina bianca, il punto di partenza di ogni film. È in quella pagina che nasce la sceneggiatura, il testo che poi sarà interpretato sul grande schermo. Quando il film viene proiettato, lo spettatore vede solo il risultato finale, tra battute, emozioni, gesti e ambientazioni, ma tutto inizia dalla scrittura sulla pagina vuota.

Prima delle luci, degli attori e della macchina da presa, c’è sempre una pagina bianca. È lì che nasce un film. Quando poi lo guardiamo sul grande schermo, tutto appare naturale: ascoltiamo le battute, talvolta ridendo, talvolta emozionandoci, osserviamo gesti, ambientazioni e silenzi. Raramente, però, ci chiediamo come tutto questo prenda forma. Poche volte ci soffermiamo sulla potenza di una grande sceneggiatura. Scriverne una richiede studio: un’idea, da sola, non basta. Da ormai tre anni il Lucca Film Festival propone " Scrivere Cinema ", un corso di sceneggiatura per cortometraggi, ideato e diretto da Cristina Puccinelli, condirettrice della manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Futuri sceneggiatori: "Scrivete la vostra storia per il cinema di domani"

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