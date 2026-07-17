Le tredici famiglie evacuate venerdì scorso a Garbana sono rientrate nelle proprie case. Il rientro è iniziato ieri dopo che un fulmine aveva colpito il campanile, causando la caduta di detriti sulle abitazioni vicine. Le operazioni di verifica e messa in sicurezza sono state completate. Nessun danno grave è stato segnalato. La zona è stata sorvegliata durante le operazioni di rientro.

Sono iniziate ieri le operazioni di rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie, 13 nuclei in tutto, che da venerdì scorso erano state evacuate dopo che un fulmine aveva centrato la sommità del campanile della frazione Garbana facendo cadere detriti sulle abitazioni adiacenti. I vigili del fuoco intervenuti da Mortara e Pavia con l’autoscala, dopo aver effettuato un sopralluogo e non potendo garantire la stabilità della struttura, hanno disposto l’ evacuazione, provvedimento ratificato da una ordinanza del sindaco Antonio Costantino. Già il giorno successivo la struttura è stata ingabbiata con le impalcature e sono iniziati gli interventi di ripristino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fulmine sul campanile: iniziato il rientro a casa delle tredici famiglie

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