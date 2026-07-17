Un uomo di 33 anni è stato denunciato dopo un inseguimento notturno nella Valle Caudina. L’individuo non si è fermato all’alt dei Carabinieri e ha tentato di scappare, ma è stato fermato successivamente. La fuga è avvenuta nella zona di Cervinara.

Valle Caudina, inseguimento nella notte: denunciato un 33enne per fuga pericolosa dopo il mancato stop ai Carabinieri. Non si ferma all’alt e tenta la fuga. Proseguono i controlli del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. A Cervinara, i militari della locale Stazione hanno denunciato un 33enne di San Martino Valle Caudina, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di fuga pericolosa. L’episodio si è verificato nella notte durante un servizio di controllo, quando i Carabinieri hanno intimato l’alt al conducente di un’autovettura priva di targhe. A darne notizia i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Fuga nella notte a Cervinara: denunciato 33enne dopo l’inseguimento

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