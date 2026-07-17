Frasso Telesino | Open Day del Volontariato tra formazione prevenzione e solidarietà

Notizia in breve

Durante l’Open Day del Volontariato a Frasso Telesino, si sono svolte attività di formazione, prevenzione e solidarietà. L’evento, organizzato dalla Pubblica Assistenza locale con il supporto di un centro di servizio e del Comune, ha coinvolto volontari e partecipanti in iniziative volte a promuovere il ruolo del volontariato nella comunità. La giornata ha visto momenti dedicati alla sensibilizzazione e alla diffusione di informazioni sulla prevenzione.