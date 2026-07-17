Frasso Telesino | Open Day del Volontariato tra formazione prevenzione e solidarietà
Durante l’Open Day del Volontariato a Frasso Telesino, si sono svolte attività di formazione, prevenzione e solidarietà. L’evento, organizzato dalla Pubblica Assistenza locale con il supporto di un centro di servizio e del Comune, ha coinvolto volontari e partecipanti in iniziative volte a promuovere il ruolo del volontariato nella comunità. La giornata ha visto momenti dedicati alla sensibilizzazione e alla diffusione di informazioni sulla prevenzione.
Promuovere il volontariato, la formazione e la prevenzione. Questa la mission che ha animato l’Open Day del Volontariato organizzato dalla Pubblica Assistenza Frasso Telesino con il supporto del CSV Irpinia Sannio ETS – Cesvolab e del Comune di Frasso Telesino. Il programma della giornata è stato arricchito da numerose attività laboratoriali dedicate ai bambini e da un momento istituzionale con gli interventi del presidente della Pubblica Assistenza Frasso Telesino, Giovanni Iannucci, del sindaco di Frasso Telesino, Pasquale Viscusi, e del presidente del Cesvolab, Raffaele Amore. Presenti anche i rappresentanti delle altre associazioni del territorio, il direttore del Cesvolab, Maria Cristina Aceto, oltre agli assessori e ai consiglieri comunali. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Notizie e thread social correlati
Strapapà, grande partecipazione all'open day dell'Asp tra sport e prevenzioneQuesta mattina a Villa Florio si è svolto l’Open Day della prevenzione organizzato dall’Asp, in concomitanza con la Strapapà, la corsa podistica...