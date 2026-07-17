Un uomo di nazionalità francese è stato fermato a Rivoli mentre guidava con un tasso alcolemico di 2,42 grammi per litro, superiore al limite legale. È stato denunciato e gli è stato imposto il divieto di guidare per due anni.

È scattata una denuncia a Rivoli: un conducente francese è stato fermato mentre guidava con un tasso alcolemico di 2,42 gl, ben oltre il limite consentito dalla legge. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e il suo veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Controllo della Polizia Stradale sulla Tangenziale di Torino Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza ordinaria svolto dalla Sezione Polizia Stradale di Torino. Intorno alle ore 20.00, una pattuglia ha fermato un complesso veicolare con targa francese alla Barriera di Bruere, nel territorio comunale di Rivoli, lungo la Tangenziale A55. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francese fermato a Rivoli con un tasso alcolemico choc: denunciato, non potrà guidare per due anni

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