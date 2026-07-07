Il 12 giugno 2027 sarà l’appuntamento più importante per Annalisa, che si esibirà allo Stadio San Siro di Milano. La cantante ha detto di aver desiderato a lungo questa data, che rappresenta il momento clou della sua carriera. Ha anche scherzato sul fatto di preferire San Siro a Sanremo, perché ha troppo da fare con altri impegni. Annalisa ha aggiunto di apprezzare le serate semplici nel suo paese, dove si sente a suo agio.

Il 12 giugno 2027 per Annalisa è una data molto importante perché è la data dello show di punta della sua carriera allo Stadio San Siro di Milano. “Ce l’avevo nella pancia e nella testa da un po’, cercavo il momento giusto. Voglio mettere in piedi uno show indimenticabile, penso che sia giusto per chi viene a vedermi”, ha detto l’artista a Tv Sorrisi e Canzoni. E poi ha rivelato: “Ho già iniziato a preparare la scaletta! Di sicuro sarà lunga, nei palasport cantavo due ore e mezza e dovremo pure aggiungere qualcosa. Però mi hanno detto che a San Siro alle 23.30 ti staccano la corrente . Vorrà dire che inizieremo molto presto! Diciamolo subito, così la gente si prepara”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Sanremo 2027 per carità, ho troppo da fare con San Siro. Sennò vado in confusione. Quando torno al mio paese esco in pigiama, struccata, vado al pub. Mi piace da morire, mi fa stare bene”: così Annalisa

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