FOTO Non guardare mai dietro e vai | Alfa e la sua band infiammano Benevento

Da anteprima24.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri a Benevento, Alfa e la sua band hanno concluso il Bct Music Festival con un’esibizione energica in piazza Cardinal Pacca. La performance ha coinvolto il pubblico, che ha assistito a una vera e propria esplosione di energia. L’artista ha invitato il pubblico a non voltarsi indietro e a continuare a muoversi, lasciando un segno forte tra gli spettatori. L’evento ha rappresentato il momento finale di un festival molto seguito nella città.

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Tempo di lettura: 2 minuti di Chiara Ciullo Una bomba di energia è esplosa ieri a Benevento. Alfa con la sua esuberante ed energica band ha infiammato piazza Cardinal Pacca chiudendo con la sua esibizione il Bct Music Festival.  Una ventata d’aria freschissima in una serata torrida e pesante, così è possibile riassumere il concerto di Alfa. Con un sound leggero, ma estremamente curato in ogni suo dettaglio, la band è riuscita non solo a confermare l’entusiasmo dei loro fan, ma anche a convertire l’animo dei più dubbiosi. La loro travolgente energia e sinergia, non ha lasciato spazio al dubbio: il genere poteva non piacere, ma il live è stato pazzesco! La band che accompagna Alfa, composta da musicisti estremamente qualificati, è stata decisamente rilevante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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