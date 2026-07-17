Dopo la sconfitta della nazionale in semifinale mondiale, il re ha deciso di bere una birra. Mentre alcuni si disperano, lui ha optato per un gesto più semplice e discreto.

Q uando la propria nazionale perde una semifinale mondiale, c’è chi si dispera e chi si versa semplicemente una birra. Il re Carlo ha scelto la seconda strada. In visita a uno storico birrificio del Dorset, ha commentato l’eliminazione dell’Inghilterra dai Mondiali 2026 per mano dell’Argentina con tutta la flemma che ci si aspetta da un sovrano inglese. Re Carlo III, i libri per conoscerlo meglio. guarda le foto La battuta di re Carlo: «Forse è il giorno giusto per affogare un po’ di dolori». Sotto la guida del mastro birraio del locale, Carlo ha imparato a spillare una pinta della birra della casa. Non è andato tutto liscio al primo colpo: il sovrano è stato invitato a fare «un po’ più in fretta», tra le risate generali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Forse è il giorno giusto per affogare un po' di dolori»

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Full:A bastard's birth, a genius's mind, and a destiny they never saw coming.

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UNBOUND – ET0626-3 Ogni realtà è stata, un giorno, soltanto immaginata. Forse la fantasia non ci allontana dal mondo. Ci mostra quanto il mondo possa ancora cambiare. #ContemporaryArt #DigitalArt #FineArt x.com

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