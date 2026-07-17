Il Gran Premio di Belgio, decimo appuntamento del campionato di Formula 1 2026, è iniziato sul circuito di Spa-Francorchamps con il semaforo verde. La Ferrari punta a replicare il successo precedente contro la Mercedes. Le vetture sono scese in pista per le prime qualifiche, mentre i piloti si preparano alle qualifiche e alla gara di domenica. La pista belga rimane uno dei tracciati più impegnativi del mondiale.

Il Gran Premio di Belgio apre il suo weekend sul circuito di Spa-Francorchamps, teatro del decimo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1. La pista della Ardenne, celebre per la sua velocità e per le condizioni meteorologiche imprevedibili, potrebbe diventare uno snodo importante nella notta per il Mondiale e nel confronto tra Mercedes e Ferrari. La Ferrari si presenta in Belgio dopo la sorprendente vittoria ottenuta da Charles Leclerc a Silverstone. La Rossa è riuscita a imporsi su un tracciato che, almeno sulla carta, sembrava più favorevole alle caratteristiche della Mercedes. Una situazione simile potrebbe ripetersi a Spa, dove il team di Maranello proverà nuovamente a sovvertire i pronostici. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Formula 1, semaforo verde a Spa: Ferrari cerca il bis contro la Mercedes

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F1 Japan GP analysis: Ferraris path to overtaking Mercedes

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