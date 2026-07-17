Forbidden fruit 4 replica puntata 17 luglio in streaming | Video Mediaset
Il 17 luglio è andata in onda in streaming una nuova puntata di Forbidden Fruit 4. Nella puntata, un personaggio caccia Yildiz di casa e le dice che potrebbe perdere la custodia del bambino. La soap turca continua a essere disponibile su Video Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 17 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna Halit caccia Yildiz di casa e la minaccia di toglierle la custodia del bambino. Disperata, la ragazza si rifugia in un hotel, ma scopre che le sue carte di credito sono state bloccate e si ritrova senza alcun mezzo di sostentamento. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 48 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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