Fool Park Torna il festival all’Ambrogiana
Da oggi a domenica, al Parco dell’Ambrogiana a Montelupo Fiorentino si svolge il secondo weekend di Fool Park, il festival di musica e spettacoli. Sono previste tre serate con concerti, dj set e freestyle. Sono presenti anche food truck e aree dedicate ai giochi. L’evento si svolge nel parco e coinvolge diverse attività legate alla musica e all’intrattenimento.
MONTELUPO FIORENTINO Montelupo Fool Park: il festival torna con il secondo weekend di musica e spettacoli. Da oggi a domenica, tre nuove serate al Parco dell’Ambrogiana tra concerti, dj set, freestyle, food truck e spazi gioco. Un programma pensato soprattutto per le nuove generazioni, ma capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età in uno spazio aperto, inclusivo e gratuito. Non solo concerti. Ogni sera, a partire dalle 19 il Parco dell’Ambrogiana si trasformerà in un luogo da vivere fin dall’aperitivo grazie ai food truck, alle aree relax e agli spazi dedicati al gioco e alla socialità, dal volley al ping pong. Stasera alle 22 saliranno sul palco Cillo & i CCDP. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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'! Il weekend si chiude in grande stile al Parco dell'Ambrogiana. Dalle 21:30 | MURETTO X Fool Park Il meglio del freestyle e delle rime taglienti a cura facebook
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