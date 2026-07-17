Fool Park Torna il festival all’Ambrogiana

Notizia in breve

Da oggi a domenica, al Parco dell’Ambrogiana a Montelupo Fiorentino si svolge il secondo weekend di Fool Park, il festival di musica e spettacoli. Sono previste tre serate con concerti, dj set e freestyle. Sono presenti anche food truck e aree dedicate ai giochi. L’evento si svolge nel parco e coinvolge diverse attività legate alla musica e all’intrattenimento.