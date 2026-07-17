Un jet della Marina americana ha sorvolato a bassissima quota una spiaggia di Pensacola, in Florida, durante uno spettacolo dei Blue Angels. L’aereo ha sfiorato i bagnanti, facendo volare via sedie e tende. Nessuno è rimasto ferito, ma il passaggio ravvicinato ha causato scompiglio tra i presenti. Il volo si è svolto nel rispetto delle normative di sicurezza, secondo quanto riferito dagli organizzatori dell’evento.

Un jet vola a bassissima quota sulla spiaggia di Pensacola, in Florida, durante uno spettacolo dello squadrone acrobatico della Marina Usa, i Blue Angels. E’ quanto mostra un video, pubblicato sui social, e che sta facendo molto discutere negli Stati Uniti: due aerei passano a pochi metri da terra, uno dei quali, quasi “sfiorando” le persone che affollavano la spiaggia. Il passaggio del jet ha fatto volare via tende e ombrelloni, oltre aver provocato un rumore assordante. In seguito a questo episodio la Marina degli Stati Uniti ha dichiarato in un comunicato di stare “conducendo un’approfondita revisione della sicurezza”, mentre numerosi funzionari dell’amministrazione Trump hanno elogiato la manovra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Florida, jet della Marina "sfiora" i bagnanti sulla spiaggia e fa volare via sedie e tende

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