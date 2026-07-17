Florida jet della Marina sfiora i bagnanti sulla spiaggia e fa volare via sedie e tende

Da lapresse.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un jet della Marina americana ha sorvolato a bassissima quota una spiaggia di Pensacola, in Florida, durante uno spettacolo dei Blue Angels. L’aereo ha sfiorato i bagnanti, facendo volare via sedie e tende. Nessuno è rimasto ferito, ma il passaggio ravvicinato ha causato scompiglio tra i presenti. Il volo si è svolto nel rispetto delle normative di sicurezza, secondo quanto riferito dagli organizzatori dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un jet vola a bassissima quota sulla spiaggia di Pensacola, in Florida, durante uno spettacolo dello squadrone acrobatico della Marina Usa, i Blue Angels. E’ quanto mostra un video, pubblicato sui social, e che sta facendo molto discutere negli Stati Uniti: due aerei passano a pochi metri da terra, uno dei quali, quasi “sfiorando” le persone che affollavano la spiaggia. Il passaggio del jet ha fatto volare via tende e ombrelloni, oltre aver provocato un rumore assordante. In seguito a questo episodio la Marina degli Stati Uniti ha dichiarato in un comunicato di stare “conducendo un’approfondita revisione della sicurezza”, mentre numerosi funzionari dell’amministrazione Trump hanno elogiato la manovra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

florida jet della marina sfiora i bagnanti sulla spiaggia e fa volare via sedie e tende
© Lapresse.it - Florida, jet della Marina "sfiora" i bagnanti sulla spiaggia e fa volare via sedie e tende
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Terrore sulla spiaggia italiana, aggredisce i bagnanti con sedie e bottiglie: soccorsi sul postoUna persona ha aggredito i bagnanti sulla spiaggia italiana, lanciando sedie e bottiglie.

Lancia sedie e bottiglie sui bagnanti sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno, 40enne bloccatoUn uomo di 40 anni è stato fermato mentre lanciava sedie e bottiglie sui bagnanti sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno.

Temi più discussi: Florida, jet della Marina sfiora i bagnanti sulla spiaggia e fa volare via sedie e tende; Jet militare vola a bassa quota sulla spiaggia: aperta un’indagine dopo il video virale; Jet sfiora la folla sulla spiaggia in Florida: il passaggio a bassissima quota dei Blue Angels.

florida jet della marinaJet della Marina Usa sfiora i bagnanti sulla spiaggia e fa volare via sedie e tende(LaPresse/Ap) Un jet vola a bassissima quota sulla spiaggia di Pensacola, in Florida, durante uno spettacolo dello squadrone acriobatico della Marina Usa, i Blue Angels. È quanto mostra un video, pubb ... video.corriere.it

florida jet della marinaJet sfiora la folla sulla spiaggia in Florida: il passaggio a bassissima quota dei Blue AngelsI responsabili della pattuglia acrobatica della Marina Usa stanno verificando le circostanze dell'episodio e il rispetto delle procedure di sicurezza dopo il sorvolo a quota insolitamente bassa di Pen ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web