A Firenze, una multa di 40 euro è stata notificata tramite l’app RideMovi, il servizio di bike sharing, per aver parcheggiato in un’area vietata. Tuttavia, l’app stessa aveva deciso di chiudere la corsa in quella zona, rendendo il provvedimento controverso. La situazione ha sollevato dubbi sulla coerenza delle decisioni automatizzate e sulla gestione delle sanzioni tramite sistemi di intelligenza artificiale. La multa è stata contestata dall'utente, evidenziando un episodio di potenziale errore nel processo automatizzato.

Una multa da 40 euro da RideMovi, l'applicazione del bike sharing di Firenze, per una corsa chiusa in un luogo vietato ma che è stata la stessa applicazione a decidere di chiudere. È quello che mi è successo nel tardo pomeriggio di giovedì 16 luglio. All'inizio di quello che poi ha preso tutti i tratti di percorso kafkiano, tra intelligenze artificiali di dubbia intelligenza. Giovedì pomeriggio, alle 18.16, prendo una bici elettrica in via dei Benci per recarmi al Forte Belvedere per ragioni di lavoro. Una volta arrivato a destinazione, una decina di minuti dopo, parcheggio in un regolare stallo per le biciclette, ma l'applicazione mi impedisce l'operazione: sono fuori dall'area in cui si posono lasciare le RideMovi. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, la multa per «parcheggio errato» col bike sharing ma che era stata la stessa app a fare (e il confronto kafkiano con l'intelligenza artificiale)

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