Una mappa hi-tech per scoprire Bari | la web app del turismo si allea con l' Intelligenza Artificiale

È stata presentata una nuova web app dedicata al turismo della città, progettata con tecnologie avanzate di Intelligenza Artificiale. L'obiettivo è facilitare la scoperta di luoghi di cultura, musei e servizi utili, mettendo in relazione pubblico e privato. La piattaforma intende anche promuovere le imprese locali e le eccellenze del territorio, offrendo agli utenti un modo più interattivo e informato di esplorare la città. La collaborazione tra vari soggetti coinvolti mira a migliorare l’esperienza turistica e la conoscenza della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui