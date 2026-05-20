Una mappa hi-tech per scoprire Bari | la web app del turismo si allea con l' Intelligenza Artificiale
È stata presentata una nuova web app dedicata al turismo della città, progettata con tecnologie avanzate di Intelligenza Artificiale. L'obiettivo è facilitare la scoperta di luoghi di cultura, musei e servizi utili, mettendo in relazione pubblico e privato. La piattaforma intende anche promuovere le imprese locali e le eccellenze del territorio, offrendo agli utenti un modo più interattivo e informato di esplorare la città. La collaborazione tra vari soggetti coinvolti mira a migliorare l’esperienza turistica e la conoscenza della zona.
L'iniziativa punta alla creazione di una sinergia tra pubblico e privato, finalizzata alla conoscenza di Bari e del suo territorio, promuovendo da un lato i luoghi di cultura, i poli museali e i servizi utili, dall’altro le eccellenze imprenditoriali della città, attraverso la realizzazione e la. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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