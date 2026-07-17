Un incendio ha interessato i binari della ferrovia tra Siena e Chiusi, causando disagi ai treni sulla linea. Due corse sono state immediatamente annullate a causa delle fiamme che hanno lambito i binari. Le operazioni di gestione dell’incendio sono in corso, senza informazioni su eventuali feriti o danni strutturali. La circolazione ferroviaria resta temporaneamente sospesa o rallentata nell’area interessata.

Caldo. Caldissimo. Si sviluppa un incendio che lambisce e interessa poi i binari della ferrovia, creando inevitabili disagi per i viaggiatori della linea Siena-Chiusi. Per oltre due ore e mezzo, dalle 17.30 alle 20, la circolazione ferroviaria, su indicazione dei vigili del fuoco subito intervenuti, viene fermata. A tratti parzialmente. Il bilancio, confermava ieri Rfi, parla infatti di due corse regionali che sono state completamente annullate. Altri quattro treni invece sono potuti andare fino ad un certo punto della linea. Un annullamento in questi casi parziale. Non è la prima volta che nel territorio di Sinalunga – ma è accaduto anche nel comune di Chiusi – avvengono roghi per le cause più varie che creano disagi alla circolazione ferroviaria, fino ad interromperla in alcuni casi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Siena.

© Lanazione.it - Fiamme sulla linea Siena-Chiusi. Treni, due corse subito annullate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Treni, la Regione valuta l’nserimento di una nuova coppia sulla Siena-ChiusiL’assessorato ai Trasporti della Regione sta valutando l’aggiunta di una nuova coppia di treni sulla linea ferroviaria Siena-Chiusi.

Treni in tilt in Puglia, guasto sulla linea all'altezza di Ostuni: circolazione bloccata. Fino a due ore di ritardo sulla Bari-LecceUn guasto sulla linea ferroviaria tra Ostuni e le stazioni di Bari e Lecce ha causato l’interruzione del servizio.

Temi più discussi: Fiamme sulla linea Siena-Chiusi. Treni, due corse subito annullate; Sinalunga: i??????? ? ??????????, ?????????? ?????????? ????? ??????? ?? ????????. Coinvolta anche la linea ferroviaria Chiusi-Siena rimasta interrotta per lo svolgimento dei controlli di sicurezza; Chiusi, incidente stradale in A1: gravi quattro minorenni; Schianto in autostrada, famiglia nel dramma: sette feriti, gravi tre giovanissimi, 15enne in rianimazione.

Fiamme sulla linea Siena-Chiusi. Treni, due corse subito annullateDisagi a Sinalunga per un incendio in località Camporsi che ha interessato circa 4 ettari di terreno e i binari ... lanazione.it

Siena-Chiusi, rimborsi per i ritardiCi sono anche i pendolari della linea Siena-Chiusi (ma non quelli della Siena-Firenze, che spesso protestano per questo) tra i fruitori delle linee ferroviarie della Toscana che nel mese di dicembre ... lanazione.it