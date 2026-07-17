Il Festival delle Ville Vesuviane, diretto da Bruno Tabacchini, ha dedicato un evento a Paolo Borsellino, un giorno dopo il ricordo della strage di via D’Amelio. L’appuntamento ha incluso la proiezione di un docufilm di Ruggero Cappuccio sulla figura del magistrato. La manifestazione si svolge nelle ville della zona vesuviana e si inserisce nel calendario delle celebrazioni dedicate alle vittime delle mafie.

Il giorno dopo il ricordo della strage di via D’Amelio, il Festival delle Ville Vesuviane diretto da Bruno Tabacchini, dedica uno dei suoi appuntamenti alla figura di Paolo Borsellino. Lunedì 20 luglio, alle 20.30, Villa Campolieto a Ercolano ospiterà la proiezione di “Paolo Borsellino Essendo Stato”, il film documentario scritto, interpretato e diretto da Ruggero Cappuccio, un’opera che attraversa la vicenda umana e civile del magistrato siciliano restituendone il coraggio, la lucidità e il profondo senso dello Stato. L’iniziativa, a ingresso gratuito con prenotazione consigliata, sarà introdotta dai saluti istituzionali del presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane Gennaro Miranda e del presidente del FAI Antiracket Ercolano Pasquale Del Prete. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Festival delle Ville Vesuviane, l’omaggio a Paolo Borsellino con il docufilm di Ruggero Cappuccio

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