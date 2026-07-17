Festa di fine anno al nido d’infanzia 12 note di Giugliano

Notizia in breve

Al nido d’infanzia “12 note” di Giugliano si è svolta una festa di fine anno dedicata a bambini, genitori e insegnanti. L’evento ha rappresentato un momento di chiusura per l’anno scolastico e ha incluso la presentazione del progetto educativo del nido, situato in via Filippo Caruso. La manifestazione ha coinvolto tutte le parti del team educativo e le famiglie, con attività e momenti di condivisione.