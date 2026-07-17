Festa di fine anno al nido d’infanzia 12 note di Giugliano
Al nido d’infanzia “12 note” di Giugliano si è svolta una festa di fine anno dedicata a bambini, genitori e insegnanti. L’evento ha rappresentato un momento di chiusura per l’anno scolastico e ha incluso la presentazione del progetto educativo del nido, situato in via Filippo Caruso. La manifestazione ha coinvolto tutte le parti del team educativo e le famiglie, con attività e momenti di condivisione.
Un momento per chiudere la fine dell’anno con allievi, genitori e insegnanti, e per illustrare il progetto educativo del nido d’infanzia “12 note” in via Filippo Caruso a Giugliano. Ieri la festa, con un piccolo spettacolo dei bambini, nella struttura che celebra anche i risultati raggiunti in questi primi anni di attività. Un legame forte con la città di Giugliano e col territorio. Il Nido “12 Note” aderisce all’iniziativa Voucher Prima Infanzia, possibile grazie alla collaborazione coi servizi sociali comunali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Festa di fine anno scolastico - Scuola dell'Infanzia di Cerese 1
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