Festa della Birra a Sabaudia dai tributi a Caparezza e Jovanotti al Festivalbar | il programma

A Sabaudia, dal 17 luglio 2026, la Festa della Birra di Sant’Isidoro propone tre serate dedicate alla musica e alla gastronomia. Il programma include tributi a Caparezza e Jovanotti e un richiamo alle atmosfere del Festivalbar. L’evento si svolge nel centro cittadino, offrendo spettacoli e sapori locali.

Sabaudia, 17 luglio 2026 – Le canzoni di Caparezza e Jovanotti, il ritorno delle atmosfere del Festivalbar e i sapori della tradizione locale. La Festa della Birra di Sant’Isidoro entra nel vivo con tre serate di musica e gastronomia nel centro di Sabaudia. La manifestazione, arrivata alla sua sedicesima edizione, proseguirà fino a domenica 19 luglio negli spazi della Parrocchia della Santissima Annunziata, in piazza Regina Margherita. Tutti gli spettacoli musicali sono a ingresso gratuito. Le Teste di Modì, il tributo a Caparezza venerdì 17 luglio. Il primo appuntamento del weekend è previsto venerdì 17 luglio alle 21:30 con Le Teste di Modì, tribute band dedicata a Caparezza. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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