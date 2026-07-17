Ferito in un incidente a Latina non è grave poi muore in ospedale dopo due settimane | aperta un'inchiesta

Un uomo di 83 anni, rimasto ferito in un incidente stradale a Latina, è morto dopo due settimane in ospedale. La Procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso. L’incidente non era stato considerato grave al momento dell’evento. La salma è ora al centro delle verifiche legali in corso.

La Procura di Latina ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 83enne. Ferito non grave in un incidente stradale, è deceduto dopo due settimane in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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20/02/2026 PRIVERNO: INCIDENTE MORTALE SULLA 156 MONTI LEPINI. HA PERSO LA VITA UN 46ENNE DI ALATRI

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