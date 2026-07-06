Arezzo 23enne ha un incidente e muore dopo le dimissioni dal pronto soccorso | aperta un'inchiesta due indagati

La Procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 23 anni, deceduta dopo aver subito un incidente e essere stata dimessa dal pronto soccorso. La giovane è deceduta poco dopo aver lasciato la struttura sanitaria. Sono due le persone iscritte nel registro degli indagati. La causa della morte e le circostanze dell’incidente sono al centro delle indagini in corso.

La Procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta sulla morte della 23enne Alexandra Halunga, deceduta dopo aver avuto un incidente ed essere stata dimessa dal pronto soccorso. Due indagati: si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia, fissata per giovedì 9 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Morta dopo dimissioni dall'ospedale: indagati medico del pronto soccorso e ragazza che guidava

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Muore a 23 anni cinque giorni dopo l’incidente: le dimissioni dall’ospedale, poi la tragedia. Aperta un’inchiestaUna giovane donna di 23 anni è deceduta cinque giorni dopo un incidente stradale inizialmente giudicato lieve.

Temi più discussi: Arezzo: muore 23enne in casa dopo dimissioni dall'ospedale. Pochi giorni fa aveva avuto un incidente. Inchiesta per omicidio colposo; Alexandra, morta dopo le dimissioni dall’ospedale: due indagati; Alexandra morta cinque giorni dopo l'incidente a 23 anni: aperta un'inchiesta; Muore pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale.

Alexandra Halunga, la 23enne morta ad Arezzo dopo un malore: qualche giorno prima aveva subìto una ferita in un incidente x.com

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