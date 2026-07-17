CASTIONE (Bergamo) Un artista completo, posseduto dal fuoco della narrazione. Federico Fellini (1920-1993) non è stato solo uno dei più grandi registi italiani e del mondo, ma anche un disegnatore provetto. Aveva una fantasia talmente forte che si manifestava in ogni forma artistica. Come, appunto, il disegno: sono noti i suoi trascorsi come caricaturista e disegnatore umoristico, a partire dal 1939 sulle pagine della rivista Marc’Aurelio. Il gusto del disegno non abbandonò mai Fellini. Disegnare era il suo modo per chiarire cosa volesse intendere per caratterizzare un personaggio, allestire l’atmosfera di una scenografia. Lo testimoniano centinaia di bozzetti preparatori e pagine di storyboard di film realizzati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fellini disegnatore. In mostra a Castione la collezione Mollica

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