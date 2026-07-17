Una mostra a Castione di Bergamo presenta la collezione Mollica dedicata a Federico Fellini, evidenziando anche le sue doti di disegnatore. Tra gli esposti ci sono schizzi e autoritratti ironici realizzati dall’artista. Fellini, noto principalmente come regista, si dedicò con passione anche al disegno, mostrando un talento completo e una forte inclinazione alla narrazione visiva. La collezione mette in luce questa parte meno conosciuta della sua creatività.

CASTIONE (Bergamo) Un artista completo, posseduto dal fuoco della narrazione. Federico Fellini (1920-1993) non è stato solo uno dei più grandi registi italiani e del mondo, ma anche un disegnatore provetto. Aveva una fantasia talmente forte che si manifestava in ogni forma artistica. Come, appunto, il disegno: sono noti i suoi trascorsi come caricaturista e disegnatore umoristico, a partire dal 1939 sulle pagine della rivista Marc’Aurelio. Il gusto del disegno non abbandonò mai Fellini. Disegnare era il suo modo per chiarire cosa volesse intendere per caratterizzare un personaggio, allestire l’atmosfera di una scenografia. Pensava per immagini prima ancora che per parole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fellini (anche) straordinario disegnatore. In mostra la collezione Mollica: dagli schizzi agli autoritratti ironici

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