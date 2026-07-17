La Commissione europea riceve un'interrogazione da parte di un rappresentante di Fratelli d’Italia sulla relazione tra salute cardiovascolare e alimentazione. La richiesta coinvolge anche altri membri della Commissione Sanità e il Capodelegazione del partito al Parlamento europeo. La questione si focalizza sui possibili interventi e politiche comunitarie per migliorare la prevenzione e la cura delle malattie cardiovascolari attraverso l’alimentazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali proposte specifiche o risposte ufficiali.

L’On. Carlo Ciccioli, d’intesa con il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, On. Carlo Fidanza, e con i colleghi della Commissione Sanità, On. Ruggero Razza e On. Michele Picaro, ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere quali misure concrete siano già previste nell’ambito del Piano europeo “Safe Hearts”, adottato dalla Commissione nel dicembre 2025, per contrastare l’obesità, con particolare attenzione a quella infantile, e promuovere la dieta mediterranea come pilastro della prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’interrogazione richiama l’attenzione sul costante aumento dell’obesità in Europa, riconosciuta tra i principali fattori di rischio per patologie cardiovascolari, diabete e numerose altre malattie croniche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - FdI interroga la Commissione europea su salute cardiovascolare e dieta

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