Il New York Times ha pubblicato un articolo in cui si afferma che il presidente della FIFA è più potente che mai. Viene criticata la rappresentazione negativa di Infantino, paragonata a figure storiche di propaganda, e si sottolinea come venga spesso demonizzato. L’articolo suggerisce che si dovrebbe dedicare più spazio a discutere le sue azioni, invece di concentrarsi su accuse e attacchi continui. Nessuna dichiarazione ufficiale o commento da parte delle parti coinvolte.

Infantino demonizzato come se fosse Goebbels. Bisognerebbe scrivere un libro su Infantino o quantomeno un pezzo al giorno su quanto venga demonizzato il presidente della Fifa. Che certamente si è reso protagonista del ridicolo caso Balogun (squalifica revocata allo statunitense su pressioni di Trump) ma pensare che sia il primo e unico caso di ambiguità di un uomo di potere del calcio è semplicemente ridicolo. Stiamo assistendo persino alla riabilitazione di Blatter, non c’è nulla da aggiungere. Persino Athletic, il giornale sportivo on line del New York Times, sa perfettamente – e lo scrive – che il potere di Infantino è uscito consolidato da questo Mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fatevene una ragione, Infantino è più potente che mai: firmato, il New York Times

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