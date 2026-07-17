Nell'ultima giornata del Fantacampionato Mondiale 2026, tre attaccanti sono stati indicati come i più probabili da schierare per ottenere punti decisivi. Le squadre si preparano a giocare le partite finali del torneo, con i giocatori più in forma pronti a cercare il gol che potrebbe fare la differenza. Le formazioni sono state aggiornate con le scelte degli esperti, puntando sui giocatori che hanno mostrato maggiore incisività nelle ultime uscite.

Il Mondiale 2026 giunge all'appuntamento più atteso, che sancirà la squadra Campione del mondo e le nazionali che invece dovranno accontentarsi "solamente" di un posto sul podio. Ad aprire il programma degli ultimi due match sarà la sfida per il terzo e quarto posto Francia-Inghilterra, in programma sabato 18 luglio alle 23. Il giorno successivo, alle ore 21, ci sarà invece l'attesissima finale Spagna-Argentina. Restano ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare l'ultima formazione al Fantacampionato Mondiale. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e centrocampisti, ecco i tre attaccanti da non lasciare fuori nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i tre attaccanti da schierare nell'ultima giornata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ECCO COME VINCERE IL FANTAMONDIALE | Guida completa e possibili giocatori rivelazione

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fantacampionato Mondiale, i tre difensori da schierare nell'ultima giornata

Leggi anche: Fantacampionato Mondiale, i tre centrocampisti da schierare nell'ultima giornata

Temi più discussi: Fantacampionato Mondiale, i tre attaccanti da schierare nella 7ª giornata; Fantacampionato Mondiale, i tre centrocampisti da schierare nella 7ª giornata; Francia-Spagna, le probabili formazioni per il Fantamondiale e dove vederla in tv; Fantacampionato Mondiale, i tre difensori da schierare nella 6ª giornata.

Fantacampionato Mondiale, i tre centrocampisti da schierare nell'ultima giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori a centrocampo in vista della finale Spagna-Argentina e della sfida Francia-Inghilterra, valida per il terzo e quarto posto ... gazzetta.it

Fantacampionato Mondiale: Ecco i 3 Top e i 3 Flop di Inghilterra-Argentina nel Match Decisivo per la FinaleScopri i 3 Top e i 3 Flop del match decisivo Inghilterra-Argentina nel Fantacampionato Mondiale. Analisi dettagliata dei bonus, malus e fantavoti che possono cambiare il destino della tua squadra. stopandgoal.net