Nell’ultima giornata del Fantacampionato Mondiale, si consiglia di schierare tre difensori specifici per ottimizzare i punteggi. Il torneo 2026 si avvia alla conclusione, con le squadre che cercano di conquistare il titolo o salire sul podio. Non sono ancora stati definiti i nomi, ma le scelte dei difensori saranno decisive per le classifiche finali. La fase conclusiva si svolge con la concentrazione massima di giocatori e fantallenatori.

Il Mondiale 2026 giunge all'appuntamento più atteso, che sancirà la squadra Campione del mondo e le nazionali che invece dovranno accontentarsi "solamente" di un posto sul podio. Ad aprire il programma degli ultimi due match sarà la sfida per il terzo e quarto posto Francia-Inghilterra, in programma sabato 18 luglio alle 23. Il giorno successivo, alle ore 21, ci sarà invece l'attesissima finale Spagna-Argentina. Restano ancora alcune ore, dunque, ai fantallenatori per schierare l'ultima formazione al Fantacampionato Mondiale. Dopo aver analizzato i migliori portieri, centrocampisti e attaccanti, ecco i tre difensori da non lasciare fuori nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i tre difensori da schierare nell'ultima giornata

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