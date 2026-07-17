Fa caldo, si tenderebbe a mangiare meno, eppure non ci si sente sazi: colpa della “ fame emotiva” che, anche e a volte soprattutto d’estate, è alimentata da aperitivi, drink o fuoripasto gustosi e dall’apparente “potere rinfrescante”. In realtà il motivo per cui si tenderebbe a concedersi sempre snack non è legato solo all’estate, ma a un meccanismo molto più complesso, studiato da alcuni ricercatori e che ha a che fare con la risposta allo stress o alla noia. Ecco come riconoscerla e, soprattutto, superarla. Perché si ha sempre fame. Ci si alza più tardi, si fa colazione, ma già prima di pranzo ci si concede un aperitivo, specie se si è già in vacanza o durante i fine settimana di fuga dalle città in cerca di fresco, bagni o passeggiate in montagna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fame emotiva, il test per riconoscerla e fermarla

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