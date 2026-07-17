Faentina malore sul bus sostitutivo | Viaggio infernale tra caldo e curve

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un passeggero ha avuto un malore su un bus sostitutivo in Faentina, descrivendo il viaggio come infernale a causa di caldo e curve. La linea ferroviaria nel Mugello continua a subire interruzioni, con oltre venti giorni di stop quest’anno per lavori infrastrutturali. I pendolari affrontano frequenti ritardi e cancellazioni, mentre le alte temperature causano problemi alle rotaie, aggravando la situazione di disagio quotidiano.

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E’ sempre più dura la vita dei pendolari che usano il treno in Mugello. E non c’è mai né tregua né una "buona" stagione: le frane, le interruzioni del servizio – quest’anno, per il terzo consecutivo, venti giorni di stop - per lavori all’infrastruttura, il caldo che espande le rotaie e blocca i treni, i ritardi, le cancellazioni. "Arrivare in tempo a scuola e al lavoro – dicono sconsolati e sempre più arrabbiati i pendolari mugellani – ormai è diventata una scommessa". Una frase che Massimo Rossi, portavoce del comitato dei pendolari "Mugello, attaccati al treno", ha sentito molte volte. E lui stesso, che ogni giorno viaggia da Borgo San Lorenzo a Firenze per raggiungere la sede di lavoro, ne ha tante di esperienze da raccontare, tanti esempi della dura vita da pendolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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