Un passeggero ha avuto un malore su un bus sostitutivo in Faentina, descrivendo il viaggio come infernale a causa di caldo e curve. La linea ferroviaria nel Mugello continua a subire interruzioni, con oltre venti giorni di stop quest’anno per lavori infrastrutturali. I pendolari affrontano frequenti ritardi e cancellazioni, mentre le alte temperature causano problemi alle rotaie, aggravando la situazione di disagio quotidiano.

E’ sempre più dura la vita dei pendolari che usano il treno in Mugello. E non c’è mai né tregua né una "buona" stagione: le frane, le interruzioni del servizio – quest’anno, per il terzo consecutivo, venti giorni di stop - per lavori all’infrastruttura, il caldo che espande le rotaie e blocca i treni, i ritardi, le cancellazioni. "Arrivare in tempo a scuola e al lavoro – dicono sconsolati e sempre più arrabbiati i pendolari mugellani – ormai è diventata una scommessa". Una frase che Massimo Rossi, portavoce del comitato dei pendolari "Mugello, attaccati al treno", ha sentito molte volte. E lui stesso, che ogni giorno viaggia da Borgo San Lorenzo a Firenze per raggiungere la sede di lavoro, ne ha tante di esperienze da raccontare, tanti esempi della dura vita da pendolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Faentina, malore sul bus sostitutivo: "Viaggio infernale tra caldo e curve"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo estremo e troppe curve: l’attrito contro le rotaie ferma i treni. Bus sostitutivi e disagi in vistaUn treno si è fermato questa mattina sulla linea tra Borgo San Lorenzo e Pontassieve a causa di un surriscaldamento dei binari.

Odissea per Milano. Il bus sostitutivo non arriva. Saltata la coincidenzaA Milano, i pendolari sono rimasti 40 minuti sotto il sole senza assistenza, perché il bus sostitutivo annunciato per i lavori sui binari di Codogno...