fabrizio e maria angela ogni estate tornano per celebrare il loro amore nato in spiaggia a riccione 47 anni fa

Fabrizio e Maria Angela sono arrivati in spiaggia a Riccione, come fanno ogni estate, per celebrare il loro amore. Sono passati 47 anni da quando si sono incontrati per la prima volta su questa stessa battigia. Quella spiaggia, ora, è ancora il luogo dove rinnovano le promesse e condividono momenti di intimità, come hanno fatto fin dal primo giorno. La coppia si è seduta sulla sabbia, tra baci e sorrisi, sotto il sole estivo.

Riccione, 17 luglio 2026 – E’ una di quelle storie che toccano il cuore e che tornano a far credere all’amore, nonostante il tanto dolore che la quotidianità ci ha abituato a dover sopportare. Quella di Fabrizio e Maria Angela è una storia nata- come tante altre - sotto l’ombrellone di una spiaggia di Riccione. Ma se moltissimi di questi amori durano solo lo spazio di un’estate e si perdono nella sabbia, la loro unione invece ha messo radici così profonde da sfidare il tempo. Premiati dopo 47 anni di fedeltà ininterrotta. Fabrizio Pacifici, originario di Terni, e sua moglie Maria Angela, arrivata da Soresina, in provincia di Cremona sono stati premiati ieri mattina, dopo aver celebrato 47 anni di fedeltà ininterrotta dall’assessore al Turismo Mattia Guidi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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