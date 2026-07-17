F1 oggi in tv GP Belgio 2026 | orari prove libere programma streaming

Oggi si svolgono le prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1 sul circuito di Spa-Francorchamps. La sessione di prove libere è in programma e verrà trasmessa in diretta streaming. Gli orari delle prove non sono stati specificati. La gara rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Si alza ufficialmente il sipario su uno appuntamenti più attesi dell’intera stagione ovvero il Gran Premio del Belgio sul tracciato di Spa-Francorchamps. Si inizia a fare sul serio nelle Ardenne tra Eau Rouge-Raidillon, Stavelot e Blanchimont. Quale sarà il programma della giornata? Oggi, venerdì 17 luglio, si partirà con la prima sessione di prove libere alle ore 13.30 (la durata, come sempre, sarà di 60 minuti), quindi di nuovo in pista alle ore 17.00 per la seconda sessione di prove libere che andrà a completare le canoniche due ore di lavoro in pista. Domani, sabato 13 luglio, sarà la volta della terza sessione di prove libere alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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