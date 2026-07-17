Durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, Lando Norris si è posizionato al secondo posto, rappresentando un risultato positivo per la McLaren. La sessione si è svolta sul circuito di Spa-Francorchamps, decima tappa del campionato mondiale di Formula 1 2026. Norris ha dichiarato di aver avuto un buon venerdì, anche se ha aggiunto che la squadra può comunque puntare alla quarta posizione in classifica.

Un venerdì dal bilancio positivo per Lando Norris. Il pilota McLaren si è infatti accomodato al secondo posto in occasione delle seconda sessione di prove libere valida per il GP del Belgio, decima tappa del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento presso l’iconico tracciato di Spa-Francorchamps. Precisamente, il nativo di Bristol ha raccolto uno scarto di +0.190 rispetto alla Mercedes di Kimi Antonelli, il più veloce in pista con un crono di 1:45.944. Il terzo posto è invece andato a Max Verstappen, il quale ha accusato un gap di 0.472. Una volta approdato in zona mista, il britannico ha commentato quanto fatto: “ Non abbiamo... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Buon venerdì, ma possiamo essere anche la quarta forza”

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Ho controllato meglio, e grazie anche al buon @MateuszMrz8 su Norris non era una appendice ma bensì un sensore o telecamere, sono più per la prima ipotesi #F1 #McLaren #F1Tech #BelgianGp x.com

Possiamo pensare che Lando Norris non sia così bravo, ma è impressionante come guidano questi ragazzi! Guarda la convergenza della macchina! reddit

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