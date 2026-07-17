F1 GP Belgio il riassunto del venerdì Antonelli il più veloce di giornata

Durante la seconda sessione di prove libere, un pilota ha segnato il miglior tempo, superando gli altri. La Mercedes si è posizionata davanti, seguita dalle altre squadre. Il venerdì del Gran Premio del Belgio si è concluso con il pilota in testa, mentre le vetture si sono alternate nelle posizioni di rilievo. Le prove hanno mostrato un andamento competitivo tra le varie scuderie, con alcuni piloti che hanno migliorato i tempi rispetto alla sessione precedente.

Spa-Francorchamps (Belgio), 17 luglio 2026 - La Mercedes e poi le altre. Il venerdì del Gran Premio del Belgio ha presentato le Frecce d'Argento come grandi protagoniste, specialmente con Kimi Antonelli nel corso della seconda sessione di prove libere. Dopo una prima sessione trascorsa all'ombra della Red Bull e della Ferrari, il pilota italiano ha registrato il miglior tempo assoluto della giornata, mentre il suo compagno di squadra Russell ha chiuso soltanto ottavo in entrambe le ore trascorse in pista quest'oggi. Verstappen ha sorpreso tutti mettendosi in prima posizione al mattino e in terza al pomeriggio, mentre le Ferrari hanno brillato nelle FP1 in seconda e terza piazza, salvo poi regredire alla quarta di Hamilton e all'undicesima di Leclerc nelle FP2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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