F1 GP Belgio 2026 | Leclerc può fare il bis a Spa?

Da ilgiornaledigitale.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il campione in carica ha ottenuto la prima vittoria della stagione nel precedente Gran Premio. La Formula 1 torna in Belgio, sulla pista di Spa-Francorchamps, per il decimo appuntamento del campionato 2026. La tappa a Spa apre una doppietta che si concluderà in Ungheria, prima della pausa estiva. La gara di Spa sarà il primo evento del secondo trimestre della stagione.

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La Formula 1 riparte dalle Ardenne. Dopo la settimana di pausa seguita a Silverstone — dove Charles Leclerc ha firmato la prima vittoria stagionale sua e della Ferrari — il Mondiale 2026 arriva a Spa-Francorchamps per il decimo round, primo atto della doppietta con l’Ungheria che chiuderà la prima parte di stagione prima della sosta estiva. In palio c’è molto: Kimi Antonelli guida il campionato con 179 punti nonostante il secondo zero stagionale incassato in Gran Bretagna, ma alle sue spalle George Russell (154) e le due Ferrari di Lewis Hamilton (147) e Leclerc (108) hanno accorciato. E la Rossa, per la prima volta quest’anno, arriva a un weekend di gara da squadra vincente. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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