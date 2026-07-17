Il campione in carica ha ottenuto la prima vittoria della stagione nel precedente Gran Premio. La Formula 1 torna in Belgio, sulla pista di Spa-Francorchamps, per il decimo appuntamento del campionato 2026. La tappa a Spa apre una doppietta che si concluderà in Ungheria, prima della pausa estiva. La gara di Spa sarà il primo evento del secondo trimestre della stagione.

La Formula 1 riparte dalle Ardenne. Dopo la settimana di pausa seguita a Silverstone — dove Charles Leclerc ha firmato la prima vittoria stagionale sua e della Ferrari — il Mondiale 2026 arriva a Spa-Francorchamps per il decimo round, primo atto della doppietta con l’Ungheria che chiuderà la prima parte di stagione prima della sosta estiva. In palio c’è molto: Kimi Antonelli guida il campionato con 179 punti nonostante il secondo zero stagionale incassato in Gran Bretagna, ma alle sue spalle George Russell (154) e le due Ferrari di Lewis Hamilton (147) e Leclerc (108) hanno accorciato. E la Rossa, per la prima volta quest’anno, arriva a un weekend di gara da squadra vincente. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - F1, GP Belgio 2026: Leclerc può fare il bis a Spa?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, DIRETTA dalla PIT LANE di SPA: tutti i segreti del GP del Belgio! Ferrari, Mercedes e McLaren

Notizie e thread social correlati

LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: si incendia a Spa il duello tra Ferrari e MercedesIl Gran Premio del Belgio 2026 si sta svolgendo a Spa, con un intenso duello tra Ferrari e Mercedes.

F1, GP Belgio 2026. Ferrari fiera sfidante di Mercedes. Spa favorevole alle Frecce d’Argento?Il Mondiale di Formula 1 riprende con due gare consecutive, prima a Spa-Francorchamps il 19 luglio e poi all'Hungaroring il 26 luglio.

Temi più discussi: F1, GP Belgio 2026: programma, orari, tv, streaming; Orari TV GP Belgio 2026: Spa in diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1; F1, GP Belgio 2026: Leclerc e la svolta Ferrari dopo Silverstone - Formula 1; GP Belgio: quando e dove vedere qualifiche e gara a Spa.

Charles Leclerc elogia lo sviluppo Ferrari nel 2026 prima del GP del Belgio: Il team spinge come mai prima d'ora. Rimontare sulla Mercedes è complicato ma possibile. #leclerc #ferrari #spa #formula1 #f1 x.com

F1 GP Belgio a Spa, oggi le prove libere in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streamingLa diretta delle prove libere del GP Belgio della Formula 1 2026 a Spa-Francorchamps: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... fanpage.it

F1 GP Belgio 2026, FP1: prima sessione all’Università di Spa, si parte alle 13.30 – DIRETTASegui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 1 del GP Belgio F1, LIVE dalle 13.15 di venerdì 17 luglio 2026 ... formulapassion.it

[Motorsport] Mercedes introdurrà le modifiche al motore F1 in Austria dopo il ritiro di Kimi Antonelli al GP di Barcellona reddit