Charles Leclerc ha terminato la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio in undicesima posizione. La sessione si è svolta sul circuito di Spa-Francorchamps, con le vetture che hanno percorso numerati giri di test e regolazioni. Leclerc ha commentato che ci sono margini per migliorare le prestazioni in vista della sessione di qualifiche, che si terrà nelle prossime ore.

Charles Leclerc ha chiuso in undicesima posizione la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2026, valevole come decimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari si è visto cancellare il suo miglior giro per track limits, ma anche con quel tempo avrebbe pagato dazio rispetto agli altri big nel time-attack sulla pista di Spa-Francorchamps. “ Oggi abbiamo fatto parecchio lavoro e credo che ci sia ancora margine per migliorare la nostra competitività. Questa sera rifiniremo la messa a punto della vettura in vista di domani e lavoreremo per trovare ancora qualcosa in termini di prestazione sul giro in qualifica “, il commento a fine giornata del vincitore dell’ultima gara a Silverstone (fonte: Sky Sport). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Abbiamo margine per migliorare la performance in vista della qualifica”

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