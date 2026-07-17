Il corso di Ruben Amorim sulla panchina del Milan è iniziato con il raduno di lunedì, segnando l'inizio della nuova stagione. Recentemente, si è discusso della possibilità di vedere nuovamente insieme Maldini e Pirlo, ma un esperto ha dichiarato di non vederli come un blocco unico nella nazionale. La formazione rossonera si prepara alle prossime gare, mentre si valutano anche eventuali combinazioni di ex giocatori nel contesto internazionale.

Il corso di Ruben Amorim sulla panchina del Milan è ufficialmente iniziato. Con il raduno di lunedì, i rossoneri hanno inaugurato la nuova stagione calcistica. Per il tecnico portoghese, fortemente voluto da Cardinale, le prime sedute di allenamento a Milanello rappresentano un vero e proprio battesimo. Mentre la dirigenza lavora sotto traccia per regalare ad Amorim nuovi tasselli, a far rumore fuori dal campo è una suggestione azzurra che profuma un po' di nostalgia, legata ad alcuni nomi che hanno fatto la storia del Milan. Milan, il retroscena: Pirlo insieme a Maldini in Nazionale?. Nelle ultime ore è rimbalzata con insistenza l'indiscrezione di un possibile inserimento nei quadri della Nazionale di un vero e proprio 'blocco Milan', composto da Paolo Maldini, Andrea Pirlo e Leonardo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ex Milan, Maldini e Pirlo di nuovo insieme? Paganin: "Non ce lo vedo un blocco Milan in Nazionale"

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Maldini e Leo di nuovo insieme

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