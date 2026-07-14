Tra noi una connessione oltre le parole | Maldini voleva Pirlo allenatore al Milan e ora lo vuole ct

Maldini ha espresso interesse per Pirlo come allenatore del nazionale, dopo averlo già considerato per la guida tecnica del suo club. I due ex calciatori, oggi rispettivamente dirigente e allenatore, condividono un rapporto basato su stima e valori comuni. La volontà di Maldini di coinvolgere Pirlo nel ruolo di ct si è manifestata pubblicamente, senza ulteriori dettagli su trattative in corso o decisioni ufficiali.

Il feeling è quello che lega due campioni dal fascino universale, vincenti senza bisogno di esibizioni o colpi di testa. Maldini e Pirlo si intendono come solo due icone del calcio possono fare: c’è una stima tecnica, ma prima ancora una condivisione di valori sportivi e umani. Non è per amicizia se Capitan Paolo, oggi nuovo dt della Nazionale, è intenzionato a puntare sul Maestro Andrea come prossimo ct azzurro. E c’è un precedente che è lì a dimostrarlo: fosse stato per Maldini le strade si sarebbero incrociate già al Milan nell’estate del 2023. Un ritorno, dopo aver percorso insieme chilometri di storia rossonera. Paolo lo avrebbe voluto... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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