È stato rilasciato il permesso di costruire per riqualificare i due hotel storici, ex Alcione e ex Mirabeau, a Forte dei Marmi. I due complessi saranno uniti in un unico intervento di ristrutturazione promosso da un’azienda di lusso alberghiero. I lavori prevedono l’accorpamento degli edifici e la riqualificazione dell’intera area. La modifica riguarda il comparto alberghiero, con l’obiettivo di riattivare le strutture dismesse.

Forte dei Marmi (Lucca), 17 luglio 2026 – Altri due hotel dismessi sono pronti a sbocciare. E’ stato infatti rilasciato il permesso di costruire a Club immobiliare lusso alberghiero 1 spa, per l’intervento di riqualificazione del compendio alberghiero “ ex Hotel Alcione – ex Hotel Mirabeau ”. I lavori partiranno in autunno e sono finalizzati alla realizzazione di una struttura ricettiva a gestione unitaria delle due storiche strutture tra viale Morin e via Leonardo da Vinci, nel cuore di Roma Imperiale. Prevista una pluralità di opere comprendenti il recupero con ampliamento dell’ex Alcione, la demolizione e ricostruzione con contestuale... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Alcione e Mirabeau, ok ai cantieri: i due hotel storici saranno accorpati

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