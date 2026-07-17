Nel corso del weekend, il Nord Italia sarà interessato da piogge, temporali e nubifragi, con fenomeni più intensi sul Nord-Est. Le previsioni indicano un rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche, con eventi estremi che si verificheranno in poche ore. La situazione interessa principalmente le regioni settentrionali, dove sono attese precipitazioni abbondanti e temporali intensi. Nessuna informazione su eventuali danni o interventi di emergenza è stata comunicata.

Piogge, temporali e locali nubifragi interesseranno il Nord anche nel weekend, con fenomeni che potranno risultare particolarmente intensi sul Nord-Est. L’arrivo del maltempo favorirà anche un graduale calo delle temperature nelle regioni settentrionali, mentre il caldo continuerà a interessare gran parte del Centro-Sud. Per la giornata di sabato 18 luglio, la Protezione civile ha diramato un’ allerta meteo gialla per temporali su diverse aree del Centro-Nord. Le regioni interessate dall’allerta. Secondo il bollettino di vigilanza meteorologica, sono attese precipitazioni anche a carattere temporalesco su tutto l’arco alpino e prealpino, con fenomeni che dal pomeriggio potranno estendersi anche alle pianure della Lombardia, dell’Emilia-Romagna e del Triveneto, oltre che all’Appennino settentrionale e alle Marche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - “Eventi estremi sull’Italia”. Meteo, cambia tutto in poche ore: le previsioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

METEO ITALIA! A MARZO CAMBIA TUTTO E ARRIVA QUALCOSA DI ANOMALO! QUESTA E' LA TREMENDA PREVISIONE..

Notizie e thread social correlati

“Eventi estremi” e caldo asfissiante: meteo, le previsioni sull’Italia fanno pauraL’Italia si prepara a un’estate con temperature elevate e ondate di caldo intenso.

Meteo, cambia tutto in poche ore: l’Italia tra caldo soffocante e grandine improvvisa. Le zone più a rischioIn poche ore, il cielo si è riempito di nuvole gonfie e il vento è cambiato, annunciando un temporale imminente.

Temi più discussi: Il clima in Italia nel 2025: caldo, siccità ed eventi estremi aumentano i rischi per imprese e territorio; Crisi climatica, ancora eventi estremi in un'Italia spaccata in due; Meteo, El Niño può dare luogo ad eventi climatici estremi; Caldo estremo sull’Italia: fine settimana con picchi fino a 46 gradi al Centro-Sud.

I mercati alimentari mondiali stanno diventando sempre più esposti agli effetti di guerre, eventi climatici estremi, pandemie e crisi economiche. #agroalimentare #alimentazione #clima #commercio #crisialimentare #export @FAO #geopolitica #italia x.com

Il private equity si affida ai detective del calore mentre i rischi climatici si intensificano | Da decenni, i modelli di investimento dei maggiori fondi di private equity si basavano su assunzioni di modelli meteorologici relativamente stabili. Ora, eventi estremi freque reddit

ANBI lancia l’allarme sul caldo estremo: Italia prima in Europa per decessi, rischiano di raddoppiare entro il 2040Vincenzi (ANBI): Per invertire la tendenza bisogna mantenere i servizi essenziali anche nelle zone marginali, a cominciare dalla disponibilità idrica ... affaritaliani.it

Nuova ondata di caldo in arrivo sull’Italia: allerta per un possibile evento estremoUna delle ondate di caldo più intense e durature dell’estate 2025 sta per colpire l’Italia: le mappe Efi dell’Ecmwf segnalano un’anomalia termica estrema, con temperature fino a 40°C e rischio per la ... meteo.it