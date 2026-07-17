Estrazione Million Day di oggi 17 luglio 2026 | i numeri vincenti di venerdì

Da tpi.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’estrazione del Million Day di oggi, venerdì 17 luglio 2026, si è svolta alle ore 13 e alle 20,30. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, anche se nel testo non sono riportati. L’estrazione si tiene regolarmente ogni giorno alle due fasce orarie indicate. Non sono stati forniti dettagli sui numeri estratti o sui premi assegnati.

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Estrazione Million Day oggi venerdì 17 luglio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, venerdì 17 luglio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 17 luglio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 17 LUGLIO 2026 LIVE – ORE 20,30   Extra Million Day:... 🔗 Leggi su Tpi.it

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