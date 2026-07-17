Estrazione Million Day di oggi 17 luglio 2026 | i numeri vincenti di venerdì

Notizia in breve

L’estrazione del Million Day di oggi, venerdì 17 luglio 2026, si è svolta alle ore 13 e alle 20,30. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, anche se nel testo non sono riportati. L’estrazione si tiene regolarmente ogni giorno alle due fasce orarie indicate. Non sono stati forniti dettagli sui numeri estratti o sui premi assegnati.