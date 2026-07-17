Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 17 luglio 2026
L'estrazione Eurojackpot del 17 luglio 2026 si è conclusa alle ore 20:30. Sono stati annunciati i numeri vincenti, ma al momento non sono disponibili dettagli sui numeri estratti o sui premi assegnati. La lotteria si è svolta regolarmente secondo il calendario previsto, con numeri pubblicati sui canali ufficiali. Nessuna informazione è ancora stata diffusa riguardo eventuali vincite o premi di prima categoria.
Estrazione Eurojackpot di oggi 17 luglio 2026: i numeri vincenti Superenalotto Diretta. Questa sera, venerdì 17 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena la 57esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi,... 🔗 Leggi su Tpi.it
Eurojackpot-Gewinnzahlen von Freitag, 22.05.2026
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