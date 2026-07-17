Durante l’estate, è fondamentale proteggere gli occhi da raggi UV, vento e polvere durante spiaggia, trekking e sport. ZEISS Vision Care consiglia l’uso di occhiali da sole con lenti adeguate e di applicare gocce lubrificanti per evitare secchezza e irritazioni. È importante anche indossare cappelli e cappellini per un’ulteriore barriera. La protezione visiva è essenziale per prevenire danni e mantenere la salute degli occhi durante le attività all’aperto.

Con l’arrivo dell’estate, ZEISS Vision Care richiama l’attenzione sull’importanza di proteggere il benessere visivo durante le attività all’aria aperta. Tra giornate al mare, passeggiate in montagna e sport sotto il sole, infatti, spesso si è attenti a proteggere la pelle dai raggi UV, ma ci si dimentica che anche gli occhi possono subire danni dovuti all’esposizione solare. Bruciore, arrossamento, lacrimazione e una fastidiosa sensazione di sabbia negli occhi sono sintomi che molte persone sperimentano dopo una giornata trascorsa sotto il sole e che potrebbero indicare una vera e propria scottatura oculare. “Gli occhi, proprio come la pelle, possono essere danneggiati da un’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti”, spiega il Dott. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Estate all’aperto: come prendersi cura degli occhi tra spiaggia, trekking e sport

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Betrayed by her brother! She cut ties. When the truth broke, the family begged for mercy

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