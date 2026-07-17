Un escursionista di 76 anni è deceduto dopo essere caduto da un salto in roccia di 7 metri in località Cornale di Valstagna. L'uomo è stato trasportato in ospedale, dove è rimasto in condizioni critiche per circa 24 ore prima di spegnersi. L’ipotesi più accreditata è quella di un malore che avrebbe causato la caduta. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

VALBRENTA (VICENZA) - È morto dopo un giorno di agonia in ospedale l'escursionista che ieri, giovedì 16 luglio, è precipitato per 7 metri da un salto in roccia, in località Cornale di Valstagna. Il 73enne stava, infatti, percorrendo il sentiero in salita quando, probabilmente a causa di un malore, è caduto rovinosamente. I soccorsi Dopo l'intervento del Soccorso Alpino dei Sette Comuni e dell'equipe medica era stato stabilizzato sul posto e imbarellato, poi con l'elicottero trasportato all'ospedale di Vicenza e trasferito in rianimazione. Nonostante ogni tentativo da parte del personale sanitario del San Bortolo, l'escursionista è morto oggi, venerdì 17 luglio, dopo ore di agonia in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Escursionista precipita per 7 metri da un salto in roccia: 76enne muore dopo ore di agonia in ospedale. L'ipotesi del malore

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Un alpinista cade da 120 metri: quello che succede dopo è incredibile

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