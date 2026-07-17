ESCLUSIVA SPORTFACE – Intervista a Roberto Amadio CT della Nazionale maschile Élite Impegno lavoro e grande passione | adesso viene il bello

Da sportface.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il commissario tecnico della nazionale maschile Élite ha dichiarato che l’impegno, il lavoro e la passione sono fondamentali in questa fase. Ha aggiunto che ora si avvicina il momento più importante, senza specificare le prossime tappe o competizioni. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista esclusiva, in cui ha evidenziato l’importanza della preparazione e dell’impegno del team. Non sono stati forniti dettagli su eventi futuri o risultati attesi.

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Il rombo del motore dell’ammiraglia che taglia il vento, il silenzio teso della vigilia, il peso specifico di una maglia che non è solo tessuto, ma storia, orgoglio, responsabilità. Guidare la Nazionale Elite di ciclismo significa camminare sul filo sottile che separa il trionfo dall’oblio, dove ogni scelta strategica è un battito di ciglia e ogni decisione può valere una medaglia d’oro o un rimpianto eterno. Roberto Amadio quel peso lo conosce bene. Lo porta sulle spalle ogni giorno con la dignità di chi ha fatto del ciclismo la propria ragione di vita, prima sui pedali e poi dietro i cristalli di un’ammiraglia, traghettando il movimento azzurro attraverso generazioni di campioni, sfide impossibili e ricambi generazionali. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - ESCLUSIVA SPORTFACE – Intervista a Roberto Amadio, CT della Nazionale maschile Élite. “Impegno, lavoro e grande passione: adesso viene il bello”
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