ESCLUSIVA SPORTFACE – Intervista a Roberto Amadio CT della Nazionale maschile Élite Impegno lavoro e grande passione | adesso viene il bello

Notizia in breve

Il commissario tecnico della nazionale maschile Élite ha dichiarato che l’impegno, il lavoro e la passione sono fondamentali in questa fase. Ha aggiunto che ora si avvicina il momento più importante, senza specificare le prossime tappe o competizioni. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista esclusiva, in cui ha evidenziato l’importanza della preparazione e dell’impegno del team. Non sono stati forniti dettagli su eventi futuri o risultati attesi.