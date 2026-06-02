Italia sbaragliata la concorrenza | Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale

Roberto Mancini è pronto a tornare a guidare la Nazionale italiana di calcio. L’accordo dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. L’allenatore, già alla guida della squadra, ha firmato un contratto di durata pluriennale. La decisione segue un periodo di trattative con la federazione e si concretizza dopo mesi di negoziati. Mancini sostituirà l’attuale ct, che ha annunciato le sue dimissioni.

di Francesco Aliperta Italia, clamorosa indiscrezione: l’allenatore jesino è pronto a tornare sulla panchina azzurra per tentare la ricostruzione. Non ci sono più dubbi: Roberto Mancini sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. La notizia è stata confermata in esclusiva dalla redazione di CalcioNews24, segnando ufficialmente il ritorno del tecnico jesino sulla panchina azzurra. Si tratta di una svolta radicale per il calcio italiano, pronto ad affidarsi nuovamente all’uomo del trionfo continentale per uscire dalle sabbie mobili di un periodo storico estremamente complicato, caratterizzato da troppe delusioni sportive a livello internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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